Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 4 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в районе Артемовска

Минобороны заявило об уничтожении до 255 украинских бойцов на донецком направлении

Фото: РИА Новости

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении до 255 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, Вооруженные силы России успешно атаковали склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогоровки.

В рамках брифинга Конашенков также заявил, что российские штурмовые отряды заняли еще два квартала в западной части Артемовска. Он подчеркнул, что подразделения воздушно-десантных войск пресекают попытки противника контратаковать с флангов. В свою очередь, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения 60-й и 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Красного, Григоровки и на юго-западной окраине Артемовска.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной для украинских военных. По его словам, в бой постоянно идут новые штурмовые группы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и российских десантников, на что ВСУ отвечают контратаками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полете атаковавших Кремль дронов над Подмосковьем
Магазины заменившего Bershka бренда начали открываться в городах России
Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов
Гид наткнулся на редкого розового слоненка в заповеднике
Мать погибшего певца Аарона Картера задержали из-за драки с мужем
Сын модельера Вячеслава Зайцева удивился данным о долгах отца
Венгрия обвинила ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном
В Белом доме заявили о запретах Киеву наносить удары по России
Стало известно о самой высокой интенсивности боев в Артемовске
Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.