Американский журналист высмеял версию Запада о причастности РФ к атаке на Кремль

Журналист Гринуолд назвал несостоятельной версию о причастности России к атаке на Кремль

Версия западных СМИ о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль 3 мая была спланирована в Москве, ничем не лучше смехотворных утверждений о подрыве Россией собственных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил американский журналист и юрист Гленн Гринуолд в Twitter.

Он прокомментировал статью в The Wall Street Journal, которая предположила, что инцидент был спланирован Москвой. Юрист напомнил: ранее журналисты писали о том, что российская сторона причастна к терактам на «Северных потоках». «Теперь они считают, что Кремль вчера атаковал сам себя», — высмеял версию Запада Гринуолд. Он назвал ее несостоятельной.

О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Инцидент произошел ночью, попытка удара пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).