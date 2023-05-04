В приграничном российском регионе на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник

Глава Ростовской области Голубев: БПЛА взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области беспилотник врезался в конструкцию межцеховой эстакады и взорвался. Об этом в Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Василий Голубев.

Инцидент произошел вблизи села Киселевка Красносулинского района. По словам губернатора, огонь, возникший в результате взрыва, был оперативно потушен силами сотрудников предприятия, пожарных вызывать не пришлось.

Голубев добавил, что жертв и пострадавших не было, сооружениям нанесен незначительный ущерб.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

