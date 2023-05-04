В Белом доме сообщили о регулярном общении Байдена и Зеленского

Кирби: Байден и Зеленский регулярно общаются, но дата нового разговора еще неизвестна

Президент США Джо Байден регулярно общается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

При этом политик добавил, что он пока не может сообщить дату следующей беседы лидеров государств.

В феврале Байден и Зеленский обсудили потребности Украины в энергии, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны западных стран. В тот же день стало известно, что американский президент пообещал предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Это решение он объяснил тем, что «демократия стоит до последнего, Америка стоит до последнего, мир стоит до последнего с Украиной».