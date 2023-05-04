Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 4 мая 2023Мир

В Белом доме сообщили о регулярном общении Байдена и Зеленского

Кирби: Байден и Зеленский регулярно общаются, но дата нового разговора еще неизвестна
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден регулярно общается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

При этом политик добавил, что он пока не может сообщить дату следующей беседы лидеров государств.

В феврале Байден и Зеленский обсудили потребности Украины в энергии, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны западных стран. В тот же день стало известно, что американский президент пообещал предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Это решение он объяснил тем, что «демократия стоит до последнего, Америка стоит до последнего, мир стоит до последнего с Украиной».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о срыве Путиным секретного плана по уничтожению России
Ида Галич в комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян
Раскрыты подробности падения лифта с подростком в Москве
Стало известно о новой угрозе для Запорожской АЭС
Глава МИД Турции отозвал свою статью для издания из-за критики турецких властей
Сильный пожар в здании с хостелом в Москве сняли на видео
Эндокринолог дала советы по формированию привычки пить много воды
Месси выразил готовность в три раза снизить зарплату при переходе в «Барселону»
Стало известно об обстреле Донецка 155-миллиметровыми снарядами
В Москве загорелось здание с хостелом и автосервисом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.