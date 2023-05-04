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11:59, 4 мая 2023Россия

12-летний российский подросток захотел срезать путь из школы и застрял в болоте

В Иркутской области 12-летний подросток захотел срезать путь из школы и застрял в болоте

Фото: Richard Burlton / Unsplash

В городе Зиме Иркутской области 12-летний подросток захотел срезать путь из школы и застрял в болоте. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Школьник после занятий выбрал привычный ему маршрут между городскими районами Стеклянный и Гидролизный. Зимой на пути по этому участку у мальчика не возникало трудностей, но с наступлением тепла местность оказалась заболоченной, и мальчик увяз в грязи.

Очевидцы вызвали к месту спасателей. Они на лодках подплыли к обосновавшемуся на кочках несовершеннолетнему и эвакуировали его на «большую землю». Замерзшего мальчика передали бригаде медиков. Иркутская прокуратура организовала в связи с происшествием проверку работы мэрии.

Ранее сообщалось, что первоклассник не дошел до школы из-за плохих дорог. В башкирском селе Ново-Иглино Иглинского района мальчик не сумел вытащить увязшие в грязи сапоги. Позже на жалобу матери пострадавшего отреагировали в районной администрации — власти признали, что большинство дорог в селе нуждаются в ремонте.

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Анна Щербакова
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