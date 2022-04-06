Российский первоклассник не смог дойти до школы из-за плохих дорог

Школьник из Башкирии не смог дойти до школы из-за застрявших в грязи сапог

Российский первоклассник не дошел до школы из-за плохих дорог. В башкирском селе Ново-Иглино Иглинского района школьник не смог вытащить увязшие в грязи сапоги, сообщают «Известия».

О произошедшем на улице Левитана рассказала мать мальчика. Женщина встревожена состоянием дорог из-за болезни младшего ребенка, так как в случае необходимости скорая помощь не сможет доехать. По ее словам, другие жители села также испытывают неудобства и не могут выбраться из населенного пункта.

На жалобу матери пострадавшего отреагировали в районной администрации — власти признали, что большинство дорог в селе нуждаются в ремонте. На участке, где застряла обувь мальчика, планируют сделать ремонт по программе «Комплексное развитие сельских территорий Башкирии». Работы начнутся в 2023 году, а после их завершения дорогу грейдируют.

В сентябре 2021 года качество отремонтированных дорог возмутило жителей Москвы. На Измайловском бульваре установили новый бордюр, однако понижение не совпало с пешеходным переходом из-за просчета рабочих. Ремонтники решили не перекладывать бортовой камень и вместо этого сделали «заплатку» из асфальта у края дороги.

