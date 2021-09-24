Москвичей возмутил несуразный новый бордюр

В Москве после ремонта дороги на Измайловском бульваре установили новый бордюр, понижение на котором не совпадало с пешеходным переходом. Чтобы повысить удобство, в районе зебры сделали пандус из асфальта, который возмутил жителей столицы своей несуразностью. Фотографии с проблемного участка дороги на востоке города выложили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Абсурдность ситуации в том, что понижение под пешеходный переход у нового бордюра есть, но в метре от разметки. Москвичи раскритиковали решение ремонтников, которые вместо того, чтобы заново переложить бортовой камень, сделали «заплатку» из асфальта у края дороги.

«Забавно, что буквально через три камня понижение, то есть оно планировалось изначально, просто рабочие промазали и сделали его не там», «Сейчас по всей Москве такое "благоустройство". В Ясенево ужас просто! Царство бордюров», «Осталось колесом наскочить и сделать сальтуху», — комментируют снимки жители столицы.

Некоторые москвичи предположили, что решение дорожников — всего лишь временная мера до того, как будет согласована основательная переделка на участке. «Как будто так просто взять и без бюрократии переделать», — успокаивают они других горожан под постом.

Ранее москвичи активно обсуждали в соцсетях новые табуретки на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. Жителей города смутило, что стулья после благоустройства общественного пространства расставили по одному на большом расстоянии и развернули боком к реке.

