Москвичей развеселили новые уличные табуретки для одиночек

В Москве после благоустройства Космодамианской набережной в районе Замоскворечье Центрального административного округа столицы появилась новая мебель. Стулья, расставленные по одному на большом расстоянии друг от друга, развеселили людей, напомнив одно из правил во время пандемии — соблюдать социальную дистанцию, пишет издание «Москвич Mag».

Ремонт общественного пространства на острове Балчуг закончили в начале сентября. На набережной напротив высотки на Котельнической появились стулья, которые жители столицы быстро раскритиковали. «А помните, как все смеялись над шезлонгами на набережной? Нас услышали, теперь табуретки и соцдистанция с запасом», — цитирует высказывания горожан из соцсетей издание.

В группе во «ВКонтакте» под названием «Интересная Москва» также обсуждают необычное решение на городском пространстве. «Уличные табуретки для интровертов. Видимо, их создатели считают, что среди москвичей немало желающих в холодное время года посидеть в одиночестве в окружении серой плитки», — пишут в паблике.

Особенность некоторых табуреток и в том, что они расположены в шахматном порядке, а воспользовавшиеся ими будут сидеть боком к реке.

Ранее неоднозначную реакцию у москвичей вызвала скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которую в августе установили на Болотной набережной столицы. Телеведущий Максим Галкин сравнил 12-метровый арт-объект «со стопкой не очень аккуратного дерьма».