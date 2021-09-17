Оценена перспектива появления летающих такси в Москве

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов не увидел перспективу появления в ближайшем будущем летающих такси в воздушном пространстве столицы. Такую оценку он дал в интервью телеканалу RTVI.

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Специалист не смог предположить, когда подобный транспорт появится в городе, а «загадывать такие вещи бессмысленно». По словам Кузнецова, над столицей практикуют перемещение по воздуху — полеты служебных вертолетов, однако разрешения на регулярные перемещения пока нет.

«Технология есть — просто нет административного решения, чтобы было это летающее такси. У нас есть реальная, осязаемая перспектива — плавающее такси. Наш департамент транспорта подготовил проект регулярного транспорта по реке», — заявил архитектор.

В июле 2021 года мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в городе возродят регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке, разработав два постоянных маршрута электротрамваев — от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники. Запуск транспорта запланирован на 2022 год.

