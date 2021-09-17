Названы требующие изменений места в Москве

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал места в столице, которым требуются изменения. Своим мнением он поделился в интервью журналистке Тине Канделаки на телеканале RTVI.

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По словам Кузнецова, в столице существуют много мест, «которые безусловно можно менять». Одними из проблемных объектов считаются территории вокзалов и привокзальные пространства. Архитектор подчеркнул необходимость делать из локаций «архитектурные объекты».

«Курская площадь, я по-прежнему считаю, решена ужасно, и хорошо бы ее поменять. РЖД сейчас занимается проектами реорганизаций, и я надеюсь, что у них дойдут руки и до этого места, и там случится что-то интересное», — пояснил Кузнецов.

Архитектор также подчеркнул, что на данный момент в изменениях нуждается территория Савеловского вокзала. В городе ведутся работы на площади перед Павелецким вокзалом и разрабатывается проект реорганизации на Комсомольской площади, где располагаются три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве четвертого вокзала на Комсомольской площади. Туда будут прибывать поезда хода высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.