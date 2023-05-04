Российские подростки подожгли кладбище и попали на видео

В Октябрьском районе Улан-Удэ подростки подожгли несколько могил на кладбище

В Октябрьском районе Улан-Удэ подростки подожгли несколько могил на кладбище. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Tvcom News.

На появившемся видеоролике видно, как двое российских подростков, которым на вид не более 15 лет сжигают могилу, пламя вспыхивает за считанные секунды. Когда несовершеннолетние замечают, что их снимают, то они начинают обвинять друг друга. За кадром автор ролика требует, чтобы хулиганы немедленно потушили огонь и угрожает сообщить о произошедшем в полицию.

Позже выяснилось, что все произошло на кладбище в поселке Таежный.

23 апреля сообщалось, что в Саратовской области задержали двоих подростков в возрасте 12 и 13 лет, осквернивших и разрушивших надгробия на кладбище. В отношении их родителей были составлены административные протоколы.

Дети разрушили более 50 надгробий на Поворинском кладбище в Балашове. Родственники умерших, чьи могилы были испорчены, обратились к правоохранителям.

До этого жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «ни один боженька не простит». Видеоролик с надругательством она разместила в приватном Telegram-канале, но позже удалила.