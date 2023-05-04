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17:41, 4 мая 2023Мир

Польша разрешила потоплять угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Кабмин Польши разрешил военным потоплять суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Правительство Польши приняло закон, который разрешает военным потоплять вражеские суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe. Об этом сообщает Reuters.

В польском кабмине заявили, что в «исключительных ситуациях» и когда другие варианты были исчерпаны, военным будет разрешено затопить вражеский корабль, чтобы предотвратить террористическую атаку. Отмечается, что перед тем как закон вступит в силу, его должен одобрить парламент страны.

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Виктория Кондратьева
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