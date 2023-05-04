Польша разрешила потоплять угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда
Кабмин Польши разрешил военным потоплять суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe
Правительство Польши приняло закон, который разрешает военным потоплять вражеские суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe. Об этом сообщает Reuters.
В польском кабмине заявили, что в «исключительных ситуациях» и когда другие варианты были исчерпаны, военным будет разрешено затопить вражеский корабль, чтобы предотвратить террористическую атаку. Отмечается, что перед тем как закон вступит в силу, его должен одобрить парламент страны.