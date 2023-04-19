В МИД призвали не снимать расследование взрывов на «Северных потоках» с повестки

Замглавы МИД Панкин: расследование диверсий на «Северных потоках» нельзя снять с повестки

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин призвал не снимать с повестки расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на это не должно влиять расследование, проводимое Данией, Швецией и Германией. «Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования», — отметил Панкин.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о намерении Москвы добиваться проведения всестороннего расследования подрыва «Северных потоков». По его словам, Россия настроена выяснить, кто виновен в произошедшем.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Вашингтон в организации диверсий на «Северных потоках». По его версии, водолазы американской армии под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.