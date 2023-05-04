Раскрыты способы надолго сохранить качество вещей после стирки

Блогерша Шавонн посоветовала сушить предметы гардероба после стирки естественным путем

Блогерша Шавонн (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, раскрыла способы надолго сохранить качество вещей после стирки. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 71,5 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @restyleliving рекомендовала не стирать одежду после ее первого использования. Также, чтобы добиться указанного эффекта, по словам юзерши, необходимо выворачивать одежду наизнанку. «Особенно джинсы и вещи с принтами. Это предотвратит выцветание краски на вашей одежде и защитит внешний слой ткани от трения во время стирки», — заверила автор видео.

Помимо этого, женщина посоветовала сушить предметы гардероба естественным путем, чтобы избежать внешних повреждений материалов. В заключение Шавонн уточнила, что вещи из синтетических тканей недолговечны. При этом одежда высокого качества сохраняет свой внешний вид на более длительный период.

В апреле сотрудник международной сети химчисток Laundryheap раскрыл правильный способ использования кондиционера при стирке. По его словам, необходимо влить колпачок продукта на этапе полоскания, а не в начале стирки одновременно с моющим средством.