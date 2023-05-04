Девушка покрасила волосы в Турции и показала неожиданный результат

Блогерша Замзам съездила в Турцию на окрашивание волос и показала оранжевые передние пряди

Блогерша по имени Замзам сменила имидж в Турции и показала неожиданный результат. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 102,1 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом zamybby рассказала, что уже дважды прибегала к окрашиванию волос, однако колористы не смогли добиться желаемого эффекта. В связи с этим юзерша съездила в другую страну, чтобы изменить и улучшить свой внешний вид. Сначала девушка продемонстрировала внешность до проведенной процедуры. В размещенном ролике видно, что несколько передних прядей Замзам были оранжево-коричневого цвета.

Затем героиня публикации показала результат работы мастера из Турции. В опубликованном видео юзерша предстала с темными волосами, часть которых приобрела у корней оттенок блонд. При этом концы локонов стали темно-коричневого цвета. «Вот что случилось с моими волосами», — заключила она.

Видео стало вирусным, набрав более 60 тысяч просмотров. Пользователи сети возмутились новым образом девушки, о чем написали в комментариях под постом. «Вам стоит найти юриста и подать на парикмахера жалобу», «У меня едва не случился сердечный приступ от увиденного», «Волосы дыбом», — написали они.

В апреле девушка слетала в Турцию на окрашивание волос ради экономии и показала результат. Пользовательница сети с никнеймом laibarang рассказала, что отправилась в Стамбул из-за желания сэкономить на окрашивании волос. На размещенных кадрах она показала свою прическу до и после посещения колориста.