Девушка слетала в Турцию на окрашивание волос ради экономии и показала результат

Британка laibarang слетала в Турцию на окрашивание волос и восхитила результатом зрителей

Британка слетала в Турцию ради бюджетной смены имиджа и показала результат подписчикам. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом laibarang рассказала, что отправилась в Стамбул из-за желания сэкономить на окрашивании волос. На размещенных кадрах она показала свою прическу до и после посещения колориста. По словам юзерши, окрашивание, стрижка и профессиональный уход в турецком салоне красоты обошлись ей в 250 долларов (20 тысяч рублей).

«Я заплатила за поездку и процедуры в разы меньше, чем сделала бы окрашивание дома, к тому же мастер выполнил его на гораздо более высоком уровне», — подчеркнула автор вирусного видео в описании.

Зрители восхитились внешним видом девушки в комментариях под публикацией. «Я вылетаю в Турцию», «Просто вау», «Действительно дешево и круто!», «Красотка», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что женщина сделала подтяжку лица в Турции и едва не погибла из-за неумелых врачей. Пользовательница соцсети с никнеймом 77apparel рассказала, что испытала настолько сильное обезвоживание после операции, что неосознанно выпила 14 литров воды в течение суток. В результате у женщины развился отек, вызванный слишком большим количеством жидкости, скопившейся в тканях организма.