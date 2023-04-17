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12:02, 17 апреля 2023Ценности

Женщина сделала подтяжку лица в Турции и едва не погибла из-за неумелых врачей

Британка сделала подтяжку лица в Турции и едва не погибла от обезвоживания организма

Фото: @77apparel / TikTok

Предпринимательница из Великобритании (имя неизвестно) сделала популярную косметологическую процедуру в Турции и едва не погибла из-за неумелых врачей. Своей историей она поделилась в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом 77apparel, чей аккаунт насчитывает 18 тысяч подписчиков, предупредила желающих сделать подтяжку лица в упомянутой стране о некомпетентности местных специалистов. Она рассказала, что испытала настолько сильное обезвоживание после операции, что неосознанно выпила 14 литров воды в течение суток. В результате у женщины развился отек, вызванный слишком большим количеством жидкости, скопившейся в тканях организма.

«Мой отек вышел из-под контроля. Я не могла дышать, живот, шея, ноги раздулись. Я себя не узнавала. Я начала кричать на медсестер, но они не говорили по-английски. Других медиков не было — мы находились в частной больнице. Никто не знал, что делать. Медсестры плакали», — пожаловалась пациентка.

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По ее словам, в конце концов в клинику прибыли два врача с необходимыми препаратами. «Один должен был меня "отключить", а другой — обезводить мой организм. Всего на это у них было пять минут. Если бы средство не сработало, я бы умерла», — говорит автор ролика.

В заключение бизнесвумен уточнила, что процедура прошла успешно, и по прошествии пяти дней она вернулась домой.

Ранее сообщалось о британской блогерше Билли-Ли, которая перенесла шесть пластических операций за один раз и описала свой опыт фразой «думала, умру».

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Карина Черных
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