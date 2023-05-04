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15:02, 4 мая 2023Россия

Тело трехлетней девочки обнаружили в игровом домике в российском детском саду

В Тобольске трехлетний ребенок умер в детском саду, тело девочки нашли в игровом домике

Фото: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom

В городе Тобольске Тюменской области трехлетняя девочка погибла в детском саду. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Тело ребенка без признаков жизни нашли в игровом домике на территории сада.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту смерти девочки. Преступление квалифицировали как причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК России). При этом на теле ребенка не выявлено признаков насильственной смерти. Сотрудники комитета продолжают работу на месте происшествия.

В марте в Петербурге семиклассница умерла на уроке физкультуры. Позже стало известно, что девочка умерла во время разминки, на которой ученики бегали змейкой. Умершая школьница воспитывалась в благополучной семье и не имела конфликтов со сверстниками.

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Алан Босиков
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