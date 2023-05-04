Глава МИД Венгрии высказался об атаке дронов на Кремль

Глава МИД Венгрии Сийярто: атаки БПЛА повышают вероятность эскалации конфликта на Украине

Глава Министерства иностранных дел (МИД) и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. В интервью CNN он заявил, что чем дольше длится конфликт, тем больше таких событий может произойти. Запись беседы размещена на странице дипломата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава венгерского МИД подчеркнул, что не знает подробностей произошедшего. Однако предупредил, что при росте количества подобных атак повысится опасность эскалации конфликта.

В заключение Сийярто призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта на Украине.

О попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами стало известно 3 мая. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.