Британский фрегат направился наблюдать за российскими кораблями

Sun: Великобритания направила фрегат Type 23 для наблюдения за российскими кораблями

Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании отправил фрегат для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы появились у берегов страны. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источник в британском военном ведомстве.

Как стало известно газете, фрегат Type 23 отправился в Северное море. Он оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун». «Нам известно о небольшом количестве российских судов, которые проводят учения вокруг Великобритании, и мы внимательно следим за ситуацией», — рассказал собеседник издания. По его мнению, таким образом Россия устроила демонстрацию силы в преддверии коронации короля Великобритании Карла III.

Ранее фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил российские корабли недалеко от вод королевства.