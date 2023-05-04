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23:30, 4 мая 2023Мир

Британский фрегат направился наблюдать за российскими кораблями

Sun: Великобритания направила фрегат Type 23 для наблюдения за российскими кораблями

Фото: Rob Powell / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании отправил фрегат для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы появились у берегов страны. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источник в британском военном ведомстве.

Как стало известно газете, фрегат Type 23 отправился в Северное море. Он оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун». «Нам известно о небольшом количестве российских судов, которые проводят учения вокруг Великобритании, и мы внимательно следим за ситуацией», — рассказал собеседник издания. По его мнению, таким образом Россия устроила демонстрацию силы в преддверии коронации короля Великобритании Карла III.

Ранее фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил российские корабли недалеко от вод королевства.

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Марина Совина
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