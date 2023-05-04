Наташу Королеву высмеяли в сети из-за женских подарков Филиппу Киркорову

Певицу Наташу Королеву высмеяли в сети из-за подаренных Филиппу Киркорову женских халатов

Фанаты раскритиковали эстрадную певицу Наташу Королеву из-за женских подарков поп-исполнителю Филиппу Киркорову. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

Известно, что знаменитость совместно с дизайнером Аникой Керимовой создала коллекцию одежды. В связи с этим Королева разместила видео, на котором показала, как артист примеряет ее новые халаты. На размещенных кадрах видно, что на вещах нанесены пестрые принты. Так, на одном изделии изображены подсолнухи, а на другом — синие ласточки.

Однако поклонники не оценили подобный презент и высмеяли его в комментариях под роликом. «А зачем ему женские халаты?», «Они смотрятся на нем по-деревенски», «Цыганский барон», «Бабушка Филипп», «Такие халаты продаются по 500 рублей на "Садоводе"», — высказывались они.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи. На красной дорожке певец объяснил журналистам, почему он носит подобную одежду.

