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11:53, 4 мая 2023Мир

В Польше выразили недоумение насаждением темы Украины в СМИ

В канцелярии президента Польши удивились насаждению темы Украины в СМИ на протяжении года

Фото: Unsplash

Поддержка Украины со стороны западных государств важна, но не может быть так, чтобы тема Украины была на передовицах газет на протяжении целого года. Так насаждению киевских нарративов в мировых и региональных СМИ удивился глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat.

«Не должно быть такого, чтобы [западные] лидеры изменили свое отношение [к теме поддержки Украины], но и не может быть так, чтобы ситуация на Украине была на первых полосах газет круглый год», — выразил недоумение Пшидач, заявив, что понимает причины того, почему президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает западным лидерам и альянсу НАТО об их обещаниях военной и экономической помощи Киеву.

Ранее стало известно, что западные страны лишились доверия Украины и теперь украинские власти держат в секрете детали весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции армии.

27 апреля немецкая газета Der Freitag заявила, что Киев стремится контролировать сообщения о боевых действиях, которые поступают в западные СМИ, чтобы в выгодном свете преподнести действия Вооруженных сил Украины на фронте. Отмечается, что власти ограничили работу журналистов в зоне боевых действий и прифронтовых районах.

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Виктория Кондратьева
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