В канцелярии президента Польши удивились насаждению темы Украины в СМИ на протяжении года

Поддержка Украины со стороны западных государств важна, но не может быть так, чтобы тема Украины была на передовицах газет на протяжении целого года. Так насаждению киевских нарративов в мировых и региональных СМИ удивился глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat.

«Не должно быть такого, чтобы [западные] лидеры изменили свое отношение [к теме поддержки Украины], но и не может быть так, чтобы ситуация на Украине была на первых полосах газет круглый год», — выразил недоумение Пшидач, заявив, что понимает причины того, почему президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает западным лидерам и альянсу НАТО об их обещаниях военной и экономической помощи Киеву.

Ранее стало известно, что западные страны лишились доверия Украины и теперь украинские власти держат в секрете детали весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции армии.

27 апреля немецкая газета Der Freitag заявила, что Киев стремится контролировать сообщения о боевых действиях, которые поступают в западные СМИ, чтобы в выгодном свете преподнести действия Вооруженных сил Украины на фронте. Отмечается, что власти ограничили работу журналистов в зоне боевых действий и прифронтовых районах.