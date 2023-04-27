В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях

Der Freitag: Киев ограничил работу журналистов, чтобы выгодно преподнести действия ВСУ

Киев стремится контролировать сообщения о боевых действиях, которые поступают в западные СМИ, чтобы в выгодном свете преподнести действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет немецкая газета Der Freitag.

Отмечается, что власти ограничили работу журналистов в зоне боевых действий и прифронтовых районах. В частности, на некоторых территориях корреспондентам разрешено находиться только в сопровождении военных, а на других и вовсе запрещено работать. Уточняется, что к ним относятся Артемовск (украинское название — Бахмут) и подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

В связи с этим следует опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего в зоне спецоперации, а освещаться контрнаступление, возможно, будет непосредственно из Киева, заключили авторы материала.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает события антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». По его словам, в стране наблюдается абсолютная цензура, а также сокрытие информации, как в описываемом в романе государстве.