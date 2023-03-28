Экс-советник Кучмы Соскин заявил о превращении Украины Зеленским в страну из романа «1984»

Политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает события антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Выпуск опубликован на его YouTube-канале.

По его словам, в стране наблюдается абсолютная цензура, а также сокрытие информации, как в описываемом в романе государстве. Из-за взятого Зеленским курса на укрепление своей власти Украина движется к диктатуре, заявил Соскин, отметив, что в ближайшем будущем вряд ли будут позитивные сдвиги.

Также спикер указал на демографические проблемы в стране. Соскин пояснил, что власти скрывают численность населения страны, в то время как «катастрофа только укореняется».

Ранее экс-советник обвинил Зеленского и правительство Украины в неоправданных жертвах жизнями украинцев ради собственной выгоды. При этом, несмотря на человеческие потери, чиновники продолжают вести роскошный образ жизни.