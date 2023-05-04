В России полугодовалый младенец с кашлем умер спустя сутки после осмотра врача

В Свердловской области младенец с кашлем умер спустя сутки после осмотра врача

В Свердловской области полугодовалый младенец с кашлем умер спустя сутки после того, как его осмотрел врач. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Мать мальчика рассказала, что ее сын родился недоношенным и начал кашлять спустя несколько дней после рождения. Россиянка регулярно возила ребенка на обследования и на протяжении полугода пыталась его вылечить.

«Нас гоняли по больницам и говорили, что у сына бронхит. Нам выписывали ингаляции, ставили антибиотики, несколько раз госпитализировали, отправляли на реабилитацию», — рассказала женщина, отметив, что иногда ребенку становилось лучше, но кашель всегда возвращался и состояние мальчика ухудшалось.

За сутки до смерти мальчика россиянка в очередной раз привела его на осмотр к педиатру. После осмотра врач порекомендовала продолжать ингаляции и заявила, что не знает, как вылечить кашель младенца.

На следующий день ребенок скончался. В данных из медицинской карты, приведенных судмедэкспертом, было указано, что мальчика дважды госпитализировали с острым бронхитом и каждый раз выписывали долечиваться дома в удовлетворительном состоянии. Во время вскрытия выяснилось, что ребенок умер из-за острого обструктивного ларингита, осложнившегося асфиксией от отека гортани.

Мать младенца уверена, что в смерти ее сына виноваты медики, и намерена добиться возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге младенец умер дома после приема у педиатра, который заподозрил у него пневмонию. Ребенку был один месяц.