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11:13, 14 декабря 2022Россия

В российском городе младенец с подозрением на пневмонию умер после приема врача

В Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер дома после приема педиатра

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Колпино в Санкт-Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер после посещения врача. Об этом стало известно Piter.tv.

Погибшему младенцу был один месяц, его семья не состояла на учете в ПДН. Известно, что мать ребенка привела его к педиатру, который заподозрил у младенца пневмонию. Россиянку с новорожденным отправили домой для подготовки к госпитализации.

В тот же день ребенку стало плохо — он перестал дышать. Приехавшие медики не смогли его спасти. Специалисты направили тело младенца в морг для установления причины смерти.

Ранее в Иркутске младенец умер после приема таблетки, которую назначил врач детской поликлиники. За несколько дней до гибели мать дала ребенку половину таблетки успокоительного по рецепту врача.

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Анастасия Шейкина
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