Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на атаку дронов на Кремль когда посчитает нужным

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль со стороны Украины, подчеркнув, что Москва ответит на совершение теракта тогда, когда посчитает необходимым. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — заявил он.

Дипломат отметил, что в ходе подготовки ответных мер власти страны проведут оценку угрозы, которую Киев создал для России инцидентом с дронами. Он добавил, что действия Украины являются очередной демонстрацией нежелания искать мирного решения конфликта и попыткой добиться эскалации ситуации.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский указал на возросшее число совершаемых Украиной террористических актов и предрек, что в ближайшем будущем их станет еще больше в связи со сменой Киевом тактики по ведению боевых действий. Он пояснил, что совершение терактов и диверсий оказывается менее финансово затратным, чем противостояние на поле боя, а также не требует большого количества жертв среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).