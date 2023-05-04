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06:18, 4 мая 2023Россия

Российский посол в США прокомментировал украинскую атаку дронов на Кремль

Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на атаку дронов на Кремль когда посчитает нужным
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль со стороны Украины, подчеркнув, что Москва ответит на совершение теракта тогда, когда посчитает необходимым. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — заявил он.

Дипломат отметил, что в ходе подготовки ответных мер власти страны проведут оценку угрозы, которую Киев создал для России инцидентом с дронами. Он добавил, что действия Украины являются очередной демонстрацией нежелания искать мирного решения конфликта и попыткой добиться эскалации ситуации.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский указал на возросшее число совершаемых Украиной террористических актов и предрек, что в ближайшем будущем их станет еще больше в связи со сменой Киевом тактики по ведению боевых действий. Он пояснил, что совершение терактов и диверсий оказывается менее финансово затратным, чем противостояние на поле боя, а также не требует большого количества жертв среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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