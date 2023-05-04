Женщина показала страшную реакцию кожи на лазерную шлифовку

Блогерша Анна показала ожоги, раны и нагноения на лице после лазерной шлифовки

Блогерша Анна (фамилия неизвестна) показала страшную реакцию кожи на лазерную шлифовку. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом tinker_bell_86 рассказала, что решила избавиться от шрамов на лице с помощью упомянутой косметологической процедуры. Затем она продемонстрировала результат работы специалиста. На размещенных кадрах видно, что лицо женщины приобрело неестественный красно-коричневый цвет и покрылось многочисленными ранами, ожогами и нагноениями.

Еще в одном ролике блогерша продемонстрировала свой внешний вид спустя несколько дней после манипуляций. Так, она показала кожу чересчур багрового оттенка. «Не могу дождаться момента, когда мне уже можно будет просто умыться», — посетовала она.

Публикация стала вирусной, набрав 9,2 миллиона просмотров. Подписчики возмутились внешностью блогерши в комментариях под постом. «Вы выглядели как пицца с сыром», «Ничего подобного я еще не видела, очень агрессивное воздействие лазера», «Я работаю в дерматологической клинике и впервые вижу такие страшные последствия», — отметили они.

Ранее стало известно о девушке, которая всю жизнь вставала в 6 утра ради макияжа. Она также показала страшные последствия. Согласно информации в ролике, в юности автор была уверена в том, что должна выглядеть идеально на публике, в связи с чем она ежедневно наносила косметические средства. В результате все лицо филиппинки покрылось глубокими прыщами и акне.