Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:05, 4 мая 2023Ценности

Женщина показала страшную реакцию кожи на лазерную шлифовку

Блогерша Анна показала ожоги, раны и нагноения на лице после лазерной шлифовки

Кадр: @TINKER_BELL_86 / TikTok

Блогерша Анна (фамилия неизвестна) показала страшную реакцию кожи на лазерную шлифовку. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом tinker_bell_86 рассказала, что решила избавиться от шрамов на лице с помощью упомянутой косметологической процедуры. Затем она продемонстрировала результат работы специалиста. На размещенных кадрах видно, что лицо женщины приобрело неестественный красно-коричневый цвет и покрылось многочисленными ранами, ожогами и нагноениями.

Еще в одном ролике блогерша продемонстрировала свой внешний вид спустя несколько дней после манипуляций. Так, она показала кожу чересчур багрового оттенка. «Не могу дождаться момента, когда мне уже можно будет просто умыться», — посетовала она.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Публикация стала вирусной, набрав 9,2 миллиона просмотров. Подписчики возмутились внешностью блогерши в комментариях под постом. «Вы выглядели как пицца с сыром», «Ничего подобного я еще не видела, очень агрессивное воздействие лазера», «Я работаю в дерматологической клинике и впервые вижу такие страшные последствия», — отметили они.

Ранее стало известно о девушке, которая всю жизнь вставала в 6 утра ради макияжа. Она также показала страшные последствия. Согласно информации в ролике, в юности автор была уверена в том, что должна выглядеть идеально на публике, в связи с чем она ежедневно наносила косметические средства. В результате все лицо филиппинки покрылось глубокими прыщами и акне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Песков оценил заявление Белого дома о непричастности США к атакам на Кремль
Мать-садистка и живодер из Подмосковья получила срок в колонии
Появилось видео уничтожения бронетехники и пехоты ВСУ под Ореховым
Женщина показала страшную реакцию кожи на лазерную шлифовку
В приграничном российском регионе запретят продажу почти всего алкоголя
«Лукойл» продал завод в Италии
Суд арестовал сообщницу подозреваемого в убийстве школьницы блогера
Пропавшую без вести собаку нашли спустя шесть лет в 756 километрах от дома
Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
Российская орбитальная станция станет портом для лунной программы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.