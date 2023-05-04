Небензя заявил о конце мира по-американски

Постпред России при ООН Небензя заявил, что мир по-американски идет к закату

Однополярного мироустройства больше не будет, мир по-американски идет к закату. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, действия Вашингтона и его союзников, создавших у российских границ «русофобское образование», спровоцировали кризис системы международных отношений.

«Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновленная система международных отношений, сегодня остается открытым. Ясно одно — мир больше не будет однополярным, и западное доминирование, или "мир по-американски", идет к закату», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основой многополярного мироустройства должны являться баланс интересов, общепризнанные нормы международного права и взаимное уважение, а не страх. По мнению дипломата, в таком подходе заинтересован весь мир. «Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства», — отметил он.