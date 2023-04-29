Лавров назвал основу многополярного мироустройства

Лавров: многополярное мироустройство должно опираться не на страх, а на баланс интересов

Основой многополярного мироустройства должны являться баланс интересов, общепризнанные нормы международного права и взаимное уважение, а не на страх. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По мнению дипломата, в таком подходе заинтересован весь мир. «Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства», — отметил он.

Лавров добавил, что в настоящее время вызовы и угрозы имеют ярко выраженный трансграничный характер, подчеркнув, что единственным разумным вариантом является объединение усилий ключевых мировых центров на принципах Устава ООН, а не конфронтация.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что старания западных стран изолировать Россию потерпели полный провал. По словам Лаврова, попытки Вашингтона и его сателлитов заставить международное сообщество жить по придуманному им порядку терпят фиаско.