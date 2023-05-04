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13:58, 4 мая 2023Россия

Власти второго по населению российского города подтвердили запрет на полеты БПЛА

Власти Санкт-Петербурга подтвердили запрет на полеты беспилотников над городом

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Власти второго по численности населения российского города — Санкт-Петербурга — подтвердили запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее заявление начальника отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Равина приводит «Интерфакс» .

Использовать дроны в городской черте запрещается без предварительного согласования с комитетом по транспорту. «На время такие разрешения выдаваться гражданам не будут», — подчеркнул глава отдела.

Запрет продлится ориентировочно до середины мая. На период действия ограничений право использовать беспилотники сохранят за администрацией города и силовиками, добавил Равин.

Ранее в Петербурге отменили воздушную часть парада на День Победы.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин запретил полеты дронов над столицей. Заявление Собянина было сделано незадолго до появления информации об атаке украинских дронов на Кремль.

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Алан Босиков
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