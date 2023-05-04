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15:02, 4 мая 2023Экономика

Внеплановое повышение тарифов на электроэнергию объяснили

Глава Минэнерго Шульгинов назвал разовой мерой временный рост тарифов на электроэнергию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Повышение тарифов на электроэнергию с 1 мая по 31 декабря не коснется населения и будет разовой мерой, связанной только со стоимостью услуг «Россетей». Таким образом временную индексацию прокомментировал глава Минэнерго Николай Шульгинов, сообщает РИА Новости.

По его словам, новые изменения тарифов для граждан пройдут в установленные сроки в соответствии с параметрами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила изменение сборов с бизнеса реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. Тарифы для граждан, подчеркнули в ведомстве, изменятся только 1 июля 2024 года.

В последний раз стоимость электроэнергии для населения поднимали в декабре 2022 года, то есть на полгода раньше срока. Правительство приняло решение ускорить индексацию тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло из-за необходимости обновления инфраструктуры, то есть теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Ранее Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подсчитал, что с начала года стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке выросла почти в полтора раза. На этом фоне представители малого и среднего бизнеса собирались обратиться в прокуратуру.

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Платон Щукин
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