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10:45, 4 мая 2023Россия

Школьницы со всей России отправляли взрослому мужчине интимные фото ради вейпа

Россиянин собрал интимные фото 26 девочек, обещая взамен купить им вейп

Фото: Unsplash

Школьницы со всей России отправляли интимные фотографии 19-летнему жителю Волгограда. В обмен на изображения он обещал подарить им вейп, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Подозрительную переписку в телефоне дочери обнаружила мать одной из девочек. До этого второклассница почти месяц общалась в мессенджере со взрослым мужчиной, предложившим ей купить электронную сигарету за фотографии.

После задержания волгоградец объяснил свои действия тем, что ему не хватало женского внимания. Переписками с девочками он якобы успокаивал себя. Всего он успел собрать фото 26 девочек, проживающих в разных городах.

Ранее в Новосибирске мигранта поместили в СИЗО за интимную переписку с 13-летней девочкой. Фигурант уголовного дела отправлял ребенку непристойные фотографии и совращал школьницу. По предварительным данным, мужчина решил написать девочке после того, как нашел ее аккаунт в соцсети.

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Алан Босиков
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