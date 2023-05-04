Школьницы со всей России отправляли взрослому мужчине интимные фото ради вейпа

Россиянин собрал интимные фото 26 девочек, обещая взамен купить им вейп

Школьницы со всей России отправляли интимные фотографии 19-летнему жителю Волгограда. В обмен на изображения он обещал подарить им вейп, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Подозрительную переписку в телефоне дочери обнаружила мать одной из девочек. До этого второклассница почти месяц общалась в мессенджере со взрослым мужчиной, предложившим ей купить электронную сигарету за фотографии.

После задержания волгоградец объяснил свои действия тем, что ему не хватало женского внимания. Переписками с девочками он якобы успокаивал себя. Всего он успел собрать фото 26 девочек, проживающих в разных городах.

Ранее в Новосибирске мигранта поместили в СИЗО за интимную переписку с 13-летней девочкой. Фигурант уголовного дела отправлял ребенку непристойные фотографии и совращал школьницу. По предварительным данным, мужчина решил написать девочке после того, как нашел ее аккаунт в соцсети.