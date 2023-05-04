В Госдуме предрекли обескровливание ВСУ в случае контрнаступления

Депутат Бородай заявил, что ВСУ могут быть обескровлены в случае контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть обескровлены в случае потенциального контрнаступления. Такой исход событий предрек депутат Госдумы и сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай в интервью «Парламентской газете».

«Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками», — заявил парламентарий.

Бородай подчеркнул, что такой вариант развития событий не означает, что специальная военная операция (СВО) на этом закончится — по убеждению депутата, спецоперация не завершится без достижения целей и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Россия срывает наступление ВСУ, постоянно нанося упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии, а также планирующих авиабомб. Он добавил, что у Москвы есть все необходимое для того, чтобы не дать противнику осуществить его планы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.