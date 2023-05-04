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11:15, 4 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский поселок

Mash: ВСУ обстреляли из минометов белгородский поселок Прилесье

Фото: Alex Babenko / Reuters

В четверг, 4 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области. По данным Telegram-канала Mash, местные жители насчитали минимум 20 минометных прилетов.

В результате атаки в приграничном российском населенном пункте отключился свет, люди вынуждены прятаться в подвалах.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в этот же день сообщалось о сбитом под Белгородом украинском беспилотнике Shark. Дрон предназначался для разведки и корректировки направления ударов ракет ВСУ, в частности, HIMARS. Он пролетел над российской территорией около пяти километров, а затем упал в поле.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Варвара Кошечкина
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