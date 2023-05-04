Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:04, 4 мая 2023Наука и техника

Разработана бюджетная и эффективная программа лечения хронической боли в спине

The Lancet: разработана программа лечения хронической боли в спине

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Маккуори и Университета Кертина разработали уникальную эффективную программу лечения хронической боли в спине. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

У почти 500 испытуемых, длительное время страдающих хронической болью в спине, отмечалось значительное уменьшение боли и вызванной ей недееспособности. Терапевтический эффект сохранялся на протяжении года после завершения экспериментального лечения.

Подход также позволил сократить бюджет участников на медицинское обслуживание и улучшить их производительность труда. Программа когнитивно-функциональной терапии (КФТ) включает в себя персонализированные и интенсивные сессии с психологами, которые помогали людям разобраться в своей боли, сфокусироваться на других аспектах и двигаться так, чтобы уменьшить боль.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Таким образом пациенты укрепляли уверенность в действиях, которых они боялись или избегали. Лечение проводилось в 20 клиниках 18 специально обученными физиотерапевтами.

Программа подразумевала до семи сеансов в течение 12-недельного периода с последующим повторным сеансом через шесть месяцев. Затем испытуемых просили отвечать на вопросы анкеты на протяжении 12 месяцев. Более 80 процентов участников были удовлетворены лечением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
Пользователи VK получат эксклюзивный доступ к популярным шоу
Москвичей предупредили о снеге и заморозках в выходные
Москвичи бросились скупать один тип квартир
Иранскому режиссеру запретили ехать на Каннский кинофестиваль
Названа причина резкого похолодания в Москве
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Украину заподозрили в «охоте на ведьм»
На Украине заявили об эвакуации населения из Авдеевки
Разработана бюджетная и эффективная программа лечения хронической боли в спине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.