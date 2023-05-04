Разработана бюджетная и эффективная программа лечения хронической боли в спине

The Lancet: разработана программа лечения хронической боли в спине

Ученые Университета Маккуори и Университета Кертина разработали уникальную эффективную программу лечения хронической боли в спине. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

У почти 500 испытуемых, длительное время страдающих хронической болью в спине, отмечалось значительное уменьшение боли и вызванной ей недееспособности. Терапевтический эффект сохранялся на протяжении года после завершения экспериментального лечения.

Подход также позволил сократить бюджет участников на медицинское обслуживание и улучшить их производительность труда. Программа когнитивно-функциональной терапии (КФТ) включает в себя персонализированные и интенсивные сессии с психологами, которые помогали людям разобраться в своей боли, сфокусироваться на других аспектах и двигаться так, чтобы уменьшить боль.

Таким образом пациенты укрепляли уверенность в действиях, которых они боялись или избегали. Лечение проводилось в 20 клиниках 18 специально обученными физиотерапевтами.

Программа подразумевала до семи сеансов в течение 12-недельного периода с последующим повторным сеансом через шесть месяцев. Затем испытуемых просили отвечать на вопросы анкеты на протяжении 12 месяцев. Более 80 процентов участников были удовлетворены лечением.