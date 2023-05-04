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19:51, 4 мая 2023Мир

Устроившего акцию с сожжением Корана политика заочно арестовали в Швеции

Главу датской партии «Жесткий курс» Палудана заочно арестовали в Швеции за сожжение Корана

Фото: Emmoth / Shutterstock / Fotodom

Главу датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, прославившегося акциями с публичным сожжением Корана, заочно арестовали в Швеции. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

В опубликованной статье отмечается, что в настоящий момент Палудан находится в Дании.

В газете уточнили, что принятая в отношении политика мера подразумевает его немедленный арест при въезде в страну. «По словам информатора Aftonbladet, то же самое произойдет, если его увидят на публике в других местах в Швеции», — добавили авторы издания.

В Швеции Палудана подозревают в подстрекательстве, оскорблении и нападении на должностное лицо, однако сам политик называет выдвинутые обвинения смехотворными.

Акция сожжения священной книги прошла в Стокгольме 21 января. Ее согласовали с местными властями и провели перед посольством Турции под контролем полиции. Ее организатор политик Расмус Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что акция стала актом неуважения по отношению к мусульманам.

Известно, что это была уже не первая акция с сожжением Корана в Швеции. Так, в апреле 2022 года более 30 человек пострадали в нескольких городах Швеции из-за проведения акции с сожжением Корана, организованной лидером партии «Жесткий курс» Палуданом.

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Варвара Кошечкина
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