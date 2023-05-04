Один человек пострадал из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области

Помощник машиниста пострадал во время схода локомотива в Брянской области

Помощник машиниста пострадал во время подрыва железнодорожных путей и схода локомотива с несколькими грузовыми вагонами в Брянской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском 2 мая. Как сообщил позднее глава российского региона Александр Богомаз, ЧП произошло из-за срабатывания взрывного устройства.

