Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 4 мая 2023Россия

Один человек пострадал из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области

Помощник машиниста пострадал во время схода локомотива в Брянской области

Кадр: ОАО «РЖД» / ТАСС

Помощник машиниста пострадал во время подрыва железнодорожных путей и схода локомотива с несколькими грузовыми вагонами в Брянской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском 2 мая. Как сообщил позднее глава российского региона Александр Богомаз, ЧП произошло из-за срабатывания взрывного устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Киеве и Одессе произошла серия взрывов
Белый дом предупредил о ряде экономических проблем в случае затяжного дефолта
Главу регионального отделения «Яблока» задержали по делу о дискредитации армии
Один человек пострадал из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области
45-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты своей красоты
Российские подростки подожгли кладбище и попали на видео
Автомобиль сбил велосипедиста на Садовом кольце в Москве и попал на видео
Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья ради паспорта
Появились подробности атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод на Кубани
В Союзе дачников подсказали правила маринования шашлыка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.