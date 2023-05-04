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13:36, 4 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша пожаловалась на цены в Канаде

Блогерша Оляша пожаловалась на высокие цены в Канаде

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Популярная в России стримерша Ольга Саксон, более известная под псевдонимом Оляша, пожаловалась на высокие цены в Канаде. О стоимости продуктов заграницей она порассуждала в интервью блогерше Наталье Гасанхановой для YouTube-канала YesNoYes.

Гасанханова процитировала слова своей гостьи, которая рассказывала, что сыр в Канаде стоит 600 рублей, когда тот же самый продукт можно купить в Москве за 160 рублей.

В ответ блогерша рассказала, что в Канаде некоторые продукты стоят значительно дороже, чем в России. «Захотелось бутик с колбасой и сыром, а сыр, оказывается, стоит нихера себе», — высказалась Саксон. Она также добавила, что в Канаде нет многих популярных в России сладостей. «Когда я приехала, я первым делом заказала себе шесть молочных ломтиков», — заключила она.

Ранее другая российская блогерша Ева Миллер, переехавшая в 2022 году в США, рассказала, как получила счет на сумму около 50 тысяч рублей только за кондиционер, который она включала для поддержания дома тепла. Тиктокерша добавила, что в итоге решила обогревать помещение только тогда, когда ей становится очень холодно.

Ольга Саксон — российская стримерша. В ноябре 2022 года она переехала в Канаду. На канал блогерши на платформе Twitch подписано около 700 тысяч пользователей.

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Олег Давыдов
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