В приграничном российском регионе запретят продажу почти всего алкоголя

В Запорожской области с 5 мая запретят продажу алкоголя, кроме пива и сидра

В приграничном российском регионе — Запорожской области — введут запрет на продажу почти всего алкоголя. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня подписал Указ "Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области"», — написал политик.

Согласно документу, на территории субъекта устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 00:00 5 мая 2023 года по 00:00 3 августа 2023 года.

При этом под запрет не попали пиво, пивные напитки, сидры, пуаре и медовуха, добавил Балицкий.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя во всех регионах России 9 мая. С этой инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. По его словам, после употребления алкоголя на праздники часто возникают «бытовые конфликты, драки и поножовщина», и в общество следует направить посыл о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате и к ветеранам.