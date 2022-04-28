В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя на 9 Мая по всей России

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя во всех регионах России на 9 Мая. С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев, его слова передает РИА Новости.

«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — призвал парламентарий. По его словам, после потребления алкоголя на праздники часто возникают «бытовые конфликты, драки и поножовщина», и в общество следует направить «посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам». При этом Хамзаев пояснил, что инициатива направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.

Депутат также отметил, что такой запрет уже действует в ряде регионов — к примеру, в Кемеровской, Воронежской или Тюменской области. В некоторых субъектах — Москве, Тверской или Смоленской области — вводятся свои нормативные акты и запрещается продажа алкоголя в эти конкретные дни. На данный момент губернаторам всех субъектов РФ были направлены соответствующие запросы для того, чтобы выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая уже на федеральном уровне, сказал парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на продажу алкоголя в России лицам младше 21 года. Это аргументировали тем, что алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии России, а президент страны Владимир Путин не раз отмечал проблемы с демографическими показателями.