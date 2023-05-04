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10:07, 4 мая 2023Ценности

Раскрыты детали секретного платья Кейт Миддлтон на свадьбу с принцем Уильямом

Daily Mail: Кейт Миддлтон надела на вечеринку после свадьбы белое платье с поясом из страз

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

Журналисты Daily Mail раскрыли детали секретного платья принцессы Уэльской Кэтрин на свадьбу с принцем Уильямом. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Королевская свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Тогда Кейт Миддлтон появилась на публике в платье люксового бренда Alexander McQueen цвета слоновой кости, которое было оформлено кружевным верхом и длинным шлейфом.

Однако выяснилось, что был и второй свадебный наряд. Отмечается, что она надела его на вечеринку после официальной части королевского мероприятия. Так, по словам журналистов, платье создала дизайнер и креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон. Изделие было сшито из белой атласной ткани и украшено поясом из страз. В отличие от первого платья оно не имело шлейфа, что позволило супругам танцевать всю ночь напролет.

В апреле фанаты королевской семьи заподозрили Кейт Миддлтон в желании нарушить традицию из-за одной вещи. 6 мая состоится официальная коронация нового монарха Великобритании Карла III. Отмечается, что на церемонии королевские особы должны будут надеть тиары. Однако предполагается, что Кейт Миддлтон, возможно, нарушит данный обычай и наденет шляпу.

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Мария Винар
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