Кейт Миддлтон заподозрили в желании нарушить королевский обычай из-за одной вещи

Кейт Миддлтон заподозрили в желании нарушить обычай на коронации Карла III из-за тиары

Фанаты королевской семьи заподозрили принцессу Уэльскую Кэтрин в желании нарушить традицию из-за одной вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания People.

Известно, что 6 мая состоится официальная коронация нового монарха Великобритании Карла III. Отмечается, что на церемонии королевские особы должны будут надеть тиары. Однако предполагается, что Кейт Миддлтон, возможно, нарушит данный обычай. «Тиары носили почти все королевские дамы на коронации королевы в 1953 году, а также многие аристократки, но времена, безусловно, изменились за 70 лет», — отметила основательница портала The Court Jeweller Лорен Киена.

По ее словам, в этому году на мероприятии больше будет преобладать дневной формальный дресс-код, в соответствии с которым тиары будут заменены шляпами. «Я, конечно, надеюсь, что мы увидим коронационные тиары, но вполне возможно, что Чарльз последует примеру некоторых своих европейских коллег таких, как король Нидерландов», — пояснила эксперт.

В марте журналисты издания Page Six увидели в украшении принцессы Уэльской Кэтрин тайный смысл. Кейт Миддлтон посетила службу в честь празднования Дня святого Давида в пальто бренда Alexander McQueen красного цвета в сочетании с черными шляпой и кожаными перчатками. Помимо этого, жена принца Уильяма надела крупную брошь в виде лука-порея — точную копию аксессуара, ранее принадлежавшего покойной королеве Елизавете II.