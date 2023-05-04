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10:08, 4 мая 2023Россия

Появились кадры сбитого под Белгородом беспилотника Shark

В сети появились кадры сбитого под Белгородом дрона Shark, предназначенного для разведки

Фото: Telegram-канал Mash

В сети появились кадры сбитого под Белгородом беспилотника Shark. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден лежащий на траве беспилотник, у него повреждена носовая часть.

Фото: Telegram-канал Mash

Дрон под Белгородом сбили в четверг, 4 мая. Shark предназначается для разведки и корректировки направления ударов украинских ракет. Дрон пролетел над российской территорией около пяти километров, затем его сбили и он упал в поле. На беспилотнике была камера с 30-ти кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть российские позиции на несколько километров.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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