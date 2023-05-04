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18:57, 4 мая 2023Силовые структуры

Суд арестовал сообщницу подозреваемого в убийстве школьницы блогера

В Петербурге суд отправил в СИЗО до 2 июля сообщницу убившего школьницу молотком блогера

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девятиклассницу, подозреваемую в убийстве 13-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ее отправили в СИЗО до 2 июля. Процесс проходил в закрытом режиме. Защитник просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее по этому делу был арестован 16-летний подросток. По данным следствия, несовершеннолетний блогер расправился со школьницей во время стрима. Расправу снимала на видео его 15-летняя подруга. Сообщники заманили девочку в лес под предлогом интервью в необычном месте, там жертве нанесли множественные удары молотком. После убийства тело подростки спрятали.

Юноша признался в преступлении и заявил, что совершил его для самоутверждения.

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Елизавета Новикова
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