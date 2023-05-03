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11:30, 3 мая 2023Силовые структуры

Появились подробности убийства школьницы блогером-подростком во время стрима

Блогер-подросток убил в Ленобласти школьницу во время стрима для самоутверждения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Убивший в Ленинградской области 13-летнюю школьницу во время стрима 16-летний блогер заявил, что сделал это для самоутверждения. Об этом в среду, 3 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подросток признался в преступлении и показал место, где было закопано тело потерпевшей. По факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным Telegram-канал Shot, блогер решил таким образом «доказать самому себе величие и способность творить ужасные дела, имеющие последствия», а после хотел свести счеты с жизнью.

Как стало известно «Ленте.ру», после совершения убийства подросток вместе со своей 15-летней знакомой написали несколько сообщений с телефона погибшей ее матери, в которых сообщили о решении уйти из дома. После этого блогер разбил и выбросил телефон.

Ранее стало известно, что подростки пригласили школьницу в лес «дать интервью в необычном месте», где молодой человек не менее десяти раз ударил потерпевшую молотком, а его сообщница снимала происходящее на видео. О произошедшем блогер сообщил отцу, тот вызвал полицию.

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Илона Палей
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