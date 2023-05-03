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20:37, 3 мая 2023Силовые структуры

Знакомая описала задержанную за убийство девочки для стрима в Петербурге

«360»: знакомая школьницы, задержанной за убийство девочки для стрима, назвала ее тихой
Начало событий в новости Появились подробности убийства школьницы блогером-подростком во время стрима

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

15-летняя школьница, задержанная за убийство 13-летней девочки для стрима в Петербурге, была тихой и замкнутой. Так ее описала знакомая в беседе с телеканалом «360».

По ее мнению, девочка-подросток могла попасть под дурное влияние, так как она «часто соглашалась на все, что от нее просят». Она выросла в нормальной семье, хоть и росла без отца, но у нее был хороший отчим. Собеседница издания знает подозреваемую достаточно давно и до сих пор не может поверить в то, что она оказалась способна на такое преступление.

Знакомая считает, что ее подставили и «прогнули».

Сообщник 15-летней школьницы — 16-летний блогер заявил, что убил 13-летнюю девочку во время стрима для самоутверждения. Он признался в преступлении и показал место, где было закопано тело. После убийства подросток хотел свести счеты с жизнью.

Он вместе со своей 15-летней подругой написал несколько сообщений с телефона погибшей ее матери, в которых сообщил о якобы ее решении уйти из дома. После этого блогер разбил и выбросил телефон.

Подростки пригласили школьницу в лес «дать интервью в необычном месте», где юноша не менее десяти раз ударил девочку молотком, а его сообщница снимала происходящее на видео. О произошедшем блогер сообщил отцу, тот вызвал полицию.

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Любовь Ширижик
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