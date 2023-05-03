Сообщница убившего российскую школьницу блогера-подростка снимала казнь на видео

В Ленобласти школьницу заманили в лес для убийства под предлогом «атмосферного интервью»

Стали известны подробности убийства 13-летней школьницы во время стрима. Их публикует Telegram-канал Mash.

Девочка была убита 16-летним блогером, при этом его 15-летняя подруга снимала казнь на видео. Жертву выбрали потому, что она «была ведома» и могла согласиться на «атмосферное интервью в лесу». При этом конфликтов между подростками не было. Во время стрима сообщники задавали ей разные вопросы на отвлеченные темы, чтобы усыпить бдительность. В какой-то момент юноша подошел к ней со спины с молотком и нанес не менее 10 ударов.

Перед стримом блогер и его подруга заранее вырыли яму. После убийства они закопали школьницу со всеми вещами. Позже стример написал в своем канале о том, что собирается совершить суицид, однако затем сказал, что не смог этого сделать.

Его отец позвонил в полицию и сообщил об убийстве.