Полиция спасла пристававших к школьницам мигрантов от толпы разгневанных россиян

В Белорецке полиция спасла пристававших к школьницам мигрантов от разгневанной топлы

В башкирском городе Белорецке полиция спасла мигрантов, пристававших к школьницам, от толпы разгневанных жителей. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

Россияне решили устроить разборку с приезжими, поскольку на приставания с их стороны пожаловались две девочки. По словам несовершеннолетних, работники из Таджикистана подъехали к ним на машине и начали делать им недвусмысленные намеки. Отец одной из школьниц решил разобраться с мигрантами сам, но был избит.

Информация об этом быстро разошлась по Белорецку. Спустя какое-то время к дому иностранцев приехали около 60 человек.

Мирно решить конфликтную ситуацию не удалось, поэтому народный сход пришлось разгонять сотрудникам полиции. Правоохранители взяли под охрану граждан Таджикистана и увезли их в ближайшее отделение.

Сами же иностранцы в беседе уверяли, что не приставали к девочкам. В настоящее время следователи возбудили на двоих из них уголовное дело о хулиганстве — из-за драки с жителем Белорецка.

В апреле сообщалось, что два десятка подростков-мигрантов с топорами и клюшками напали на прохожих в Магнитогорске Челябинской области. Подростки провоцировали конфликт, уверяя, что могут вызвать друзей на подмогу.