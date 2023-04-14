Два десятка подростков-мигрантов напали на прохожих в российском городе

Ural Mash: два десятка подростков-мигрантов с топорами напали на прохожих в Магнитогорске

Два десятка подростков-мигрантов с топорами и клюшками напали на прохожих в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По сведениям издания, все произошло в городском парке в Правобережном районе. Несовершеннолетние иностранцы оскорбляли гуляющих на территории россиян.

Подростки провоцировали конфликт, уверяя, что могут вызвать друзей на подмогу. Из-за их провокационных действий пострадал один человек.

11 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки толпой разбили стекла в автобусе и напугали пассажиров. Позже сотрудники полиции доставили в отдел пятерых участников инцидента для разбирательства. Среди них оказались и девочки.

Еще раньше в Бердске Новосибирской области подростки избили охранника и кассира в кинотеатре «Орион». На место приехала полиция, правонарушителей удалось задержать.